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Микель Артета назначил Мартина Эдегора капитаном «Арсенала» на следующий сезон

Микель Артета назначил Мартина Эдегора капитаном «Арсенала» на следующий сезон
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета назначил капитаном команды на следующий сезон 23-летнего норвежского полузащитника Мартина Эдегора, сообщает Sport.es.

Эдегор перешёл в «Арсенал» из мадридского «Реала» в январе 2021 года. Сначала он играл в аренде за лондонский клуб, затем летом того же года «Арсенал» выкупил норвежца за € 40 млн. В прошедшем сезоне Эдегор провёл за «Арсенал» 40 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. До Эдегора капитаном «канониров» был Александр Ляказетт, который в текущее трансферное окно перешёл из «Арсенала» в «Лион».

В сезоне-2021/2022 английской Премьер-лиги «Арсенал» занял пятое место, набрав 69 очков. Победителем стал «Манчестер Сити» с 93 баллами.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?

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