Малкин остаётся в «Питтсбурге», Дзюба прибыл в расположение «Рубина». Главное к утру
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35-летний российский нападающий Евгений Малкин после длительных переговоров всё-таки подписал новый контракт с «Питтсбург Пингвинз», Артём Дзюба будет поддерживать форму в команде Леонида Слуцкого, а «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» в первом матче под руководством Эрика тен Хага. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Евгений Малкин подписал новый четырёхлетний контракт с «Питтсбургом».
- Источник: Дзюба находится в расположении «Рубина».
- «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» в товарищеском матче в Таиланде.
- Уэйн Руни стал главным тренером «Ди-Си Юнайтед».
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