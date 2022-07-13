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Малкин остаётся в «Питтсбурге», Дзюба прибыл в расположение «Рубина». Главное к утру

Малкин остаётся в «Питтсбурге», Дзюба прибыл в расположение «Рубина». Главное к утру
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35-летний российский нападающий Евгений Малкин после длительных переговоров всё-таки подписал новый контракт с «Питтсбург Пингвинз», Артём Дзюба будет поддерживать форму в команде Леонида Слуцкого, а «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» в первом матче под руководством Эрика тен Хага. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Евгений Малкин подписал новый четырёхлетний контракт с «Питтсбургом».
  2. Источник: Дзюба находится в расположении «Рубина».
  3. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» в товарищеском матче в Таиланде.
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