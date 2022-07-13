Малкин остаётся в «Питтсбурге», Дзюба прибыл в расположение «Рубина». Главное к утру

35-летний российский нападающий Евгений Малкин после длительных переговоров всё-таки подписал новый контракт с «Питтсбург Пингвинз», Артём Дзюба будет поддерживать форму в команде Леонида Слуцкого, а «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» в первом матче под руководством Эрика тен Хага. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».