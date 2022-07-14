Агент назвал ерундой информацию, что «Фрайбург» сделал предложение «Динамо» по Фомину

Руководитель агентства «FM Sports Agency» Александр Маньяков прокомментировал будущее своего клиента полузащитника «Динамо» Даниила Фомина. Ранее в немецких СМИ появилась информация, что «Фрайбург» сделал российскому клубу предложение по трансферу футболиста.
«Ерунда. Не верьте немецким СМИ», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Фомин выступает за «Динамо» с августа 2020 года, куда перешёл из «Уфы» за € 3,5 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.
В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Фомин сыграл в 29 матчах РПЛ, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.
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