Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент назвал ерундой информацию, что «Фрайбург» сделал предложение «Динамо» по Фомину

Агент назвал ерундой информацию, что «Фрайбург» сделал предложение «Динамо» по Фомину
Комментарии

Руководитель агентства «FM Sports Agency» Александр Маньяков прокомментировал будущее своего клиента полузащитника «Динамо» Даниила Фомина. Ранее в немецких СМИ появилась информация, что «Фрайбург» сделал российскому клубу предложение по трансферу футболиста.

«Ерунда. Не верьте немецким СМИ», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Фомин выступает за «Динамо» с августа 2020 года, куда перешёл из «Уфы» за € 3,5 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Фомин сыграл в 29 матчах РПЛ, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

Новость по теме
Даниил Фомин будет капитаном «Динамо» в сезоне-2022/2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022