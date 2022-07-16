«Ещё один псих собирается завоевать мир». Мантуан опубликовал пост перед отъездом в Россию

Бразильский новичок «Зенита» Густаво Мантуан, который на правах аренды должен в ближайшее время присоединиться к санкт-петербургскому клубу, опубликовал прощальный пост перед отъездом из «Коринтианс» и вылетом в расположение «Зенита».
«Трудно подобрать слова для этого момента! Я был 15 лет в этом клубе, который принял меня и мою семью с распростёртыми объятиями. Клуб, который был со мной в мои худшие и лучшие моменты на сегодняшний день! Мне удалось осуществить свою мечту — профессионально играть за крупнейший клуб Бразилии. Празднование гола на нашем стадионе со всеми преданными болельщиками — это чувство, которое знают только те, кто здесь находится, и оно особо вкусно для тех, кто защищал этот клуб с 6 лет. Теперь ещё один сумасшедший собирается завоевать мир. Вечно благодарен за всё, что „Коринтианс“ дал мне… И, как я уже сказал, не буду спешить прощаться, скажу лишь, до скорого!» — написал Мантуан в одной из социальных сетей.
Напомним, Густаво Мантуан перешёл в «Зенит» на правах двухсторонней аренды. В «Коринтианс» отправился нападающий «Зенита» Юри Алберто.
11 самых крутых молодых футболистов РПЛ.
- 16 июля 2022
-
07:09
-
06:56
-
06:55
-
06:45
-
06:44
-
06:30
-
06:28
-
06:22
-
06:13
-
05:59
-
05:55
-
05:50
-
05:36
-
05:29
-
05:17
-
05:00
-
04:51
-
04:36
-
04:33
-
04:07
-
04:03
-
03:49
-
03:35
-
03:33
-
03:11
-
03:04
-
02:52
-
02:51
-
02:30
-
02:21
-
02:00
-
01:54
-
01:32
-
01:28
-
01:14