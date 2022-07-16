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«Ещё один псих собирается завоевать мир». Мантуан опубликовал пост перед отъездом в Россию

«Ещё один псих собирается завоевать мир». Мантуан опубликовал пост перед отъездом в Россию
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Бразильский новичок «Зенита» Густаво Мантуан, который на правах аренды должен в ближайшее время присоединиться к санкт-петербургскому клубу, опубликовал прощальный пост перед отъездом из «Коринтианс» и вылетом в расположение «Зенита».

«Трудно подобрать слова для этого момента! Я был 15 лет в этом клубе, который принял меня и мою семью с распростёртыми объятиями. Клуб, который был со мной в мои худшие и лучшие моменты на сегодняшний день! Мне удалось осуществить свою мечту — профессионально играть за крупнейший клуб Бразилии. Празднование гола на нашем стадионе со всеми преданными болельщиками — это чувство, которое знают только те, кто здесь находится, и оно особо вкусно для тех, кто защищал этот клуб с 6 лет. Теперь ещё один сумасшедший собирается завоевать мир. Вечно благодарен за всё, что „Коринтианс“ дал мне… И, как я уже сказал, не буду спешить прощаться, скажу лишь, до скорого!» — написал Мантуан в одной из социальных сетей.

Напомним, Густаво Мантуан перешёл в «Зенит» на правах двухсторонней аренды. В «Коринтианс» отправился нападающий «Зенита» Юри Алберто.

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