Виктор Гончаренко: вернуться работать в Россию? Прекращайте провоцировать

Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко поделился мнением о своём будущем. Он ответил на вопрос, может ли вернуться работать в Россию в ближайшее время.
«Есть ли какие-то предложения? Эмираты, арабские страны? Вот и комментируйте. Вернуться в Россию работать? Прекращайте провоцировать», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня, 16 июля, московский ЦСКА проводит матч первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом». Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск.
Напомним, последним местом работы Виктора Гончаренко был «Краснодар». 5 января 2022 года руководство «быков» приняло решение отправить тренера в отставку. Позже Виктор Гончаренко заявил, что об увольнении из «Краснодара» узнал благодаря новости на официальном сайте клуба.
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