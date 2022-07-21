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Хави присоединился к «Барселоне» в турне

Хави присоединился к «Барселоне» в турне
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Главный тренер «Барселоны» Хави присоединился к команде в американском турне. Специалисту удалось решить проблемы бюрократического характера, сообщает официальный сайт каталонцев.

Хави поехал в Мадрид в начале недели, чтобы лично уладить возникшие трудности и иметь возможность посетить США. Ранее появилась информация, что у специалиста возникли сложности с оформлением американской визы из-за посещения Ирана. Хави трижды бывал в этой стране, когда был игроком катарского «Аль-Садда».

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. За это время тренер провёл с командой 37 матчей, в 20 из которых каталонцы одержали победу, а в восьми потерпели поражение. В прошлом сезоне «Барселона» заняла второе место в испанской Примере.

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