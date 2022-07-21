Канчельскис: «Зенит» же не заставил Вендела продлить контракт. Обоюдное согласие — хорошо
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением относительно нового контракта бразильского полузащитника «Зенита» Вендела. Новое соглашение игрока с петербургским клубом действует до окончания сезона-2026/2027.
«Если это устраивает клуб и футболиста, значит, это удачное соглашение. «Зенит» же не принудил, не заставил Вендела продлить контракт. Он сам знает, на что идёт. Обоюдное согласие — хорошо», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Вендел перешёл в «Зенит» из португальского «Спортинга» в октябре 2020 года. В 57 матчах за команду бразилец забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с «Зенитом» Вендел завоевал четыре трофея.
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