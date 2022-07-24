Бистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович близок к переходу в итальянский «Лечче», сообщает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника, переговоры по переходу футболиста находятся в продвинутой стадии и хорватский полузащитник очень близок к трансферу в итальянский клуб.
«Лечче» планирует укрепить свой состав для выполнения задачи по сохранению прописки в Серии А по итогам будущего сезона.
Кристиян Бистрович выступает за ЦСКА с января 2018 года, перейдя из хорватского «Славена». Вторую часть сезона-2021/2022 Бистрович провёл в аренде в турецком клубе «Карагюмрюк», за который провёл 20 матчей во всез турнирах, забив один гол и отдав три результативные передачи.
Контракт Бистровича с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.
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