Бистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович близок к переходу в итальянский «Лечче», сообщает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, переговоры по переходу футболиста находятся в продвинутой стадии и хорватский полузащитник очень близок к трансферу в итальянский клуб.

«Лечче» планирует укрепить свой состав для выполнения задачи по сохранению прописки в Серии А по итогам будущего сезона.

Кристиян Бистрович выступает за ЦСКА с января 2018 года, перейдя из хорватского «Славена». Вторую часть сезона-2021/2022 Бистрович провёл в аренде в турецком клубе «Карагюмрюк», за который провёл 20 матчей во всез турнирах, забив один гол и отдав три результативные передачи.

Контракт Бистровича с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.

Футболистов ЦСКА реально отравили в Марселе?