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Френки де Йонг считает переход из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» шагом назад

Френки де Йонг считает переход из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» шагом назад
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Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг считает переход из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» шагом назад для своей карьеры, сообщает The Athletic.

Де Йонг хочет выступать в Лиге чемпионов, и ему не нравится перспектива выступления в Лиге Европы. Кроме того, отношения полузащитника с тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, с которым они работали в «Аяксе», нельзя назвать особенными.

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее появлялась информация, что «Барселона» не исключает вариант продажи хавбека, хотя голландец утверждает, что хочет продолжить играть за «Барсу».

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