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Аршавин — о мяче Марадишвили: лучший гол чемпионата уже случился. Трудно будет переплюнуть

Аршавин — о мяче Марадишвили: лучший гол чемпионата уже случился. Трудно будет переплюнуть
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал гол полузащитника московского «Локомотива» Константина Марадишвили в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом» (2:2).

«Неочевидное решение, но самое правильное, идеальное исполнение. За границей бы сказали — гол мирового уровня. Думаю, лучший гол чемпионата уже случился, потому что очень трудно будет его переплюнуть», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, Марадишвили забил на 94-й минуте встречи с ростовчанами. Хавбек поразил ворота соперника ударом через себя из пределов штрафной. За «Локомотив» голом также отметился полузащитник Антон Миранчук. В следующем туре чемпионата России железнодорожники сыграют с «Зенитом».

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