«Аталанта» подтвердила, что защитник команды сдал положительный допинг-тест
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«Аталанта» на своём официальном сайте подтвердила, что защитник клуба Хосе Паломино провалил допинг-тест и был временно отстранён.
Проба 32-летнего аргентинского защитника дала положительный результат на метаболит клостебола, синтетический анаболический и андрогенный стероид, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).
Сейчас Паломино вместе со своим адвокатом и «Аталантой» анализируют ситуацию и уже начали поиск продуктов, которые могут содержать запрещённое вещество, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Если наличие клостебола будет подтверждено, 32-летнего футболиста после лета будет судить Национальный антидопинговый трибунал, хотя признание вины позволило бы избежать этого процесса.
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