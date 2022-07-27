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«Аталанта» подтвердила, что защитник команды сдал положительный допинг-тест

«Аталанта» подтвердила, что защитник команды сдал положительный допинг-тест
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«Аталанта» на своём официальном сайте подтвердила, что защитник клуба Хосе Паломино провалил допинг-тест и был временно отстранён.

Проба 32-летнего аргентинского защитника дала положительный результат на метаболит клостебола, синтетический анаболический и андрогенный стероид, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Сейчас Паломино вместе со своим адвокатом и «Аталантой» анализируют ситуацию и уже начали поиск продуктов, которые могут содержать запрещённое вещество, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Если наличие клостебола будет подтверждено, 32-летнего футболиста после лета будет судить Национальный антидопинговый трибунал, хотя признание вины позволило бы избежать этого процесса.

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