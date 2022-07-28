Губернатор Самарской области Азаров высказался о раздражении людей из-за введения Fan ID

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о процедуре получения паспорта болельщика, а также призвал поддержать «Крылья Советов» на первом домашнем матче сезона-2022/23 с «Торпедо».



«Я могу вам даже продемонстрировать на телефоне – недавно оформил Fan ID. Собираюсь на футбол, поболеть за нашу команду в первом домашнем матче с «Торпедо». Все болельщики хорошо информированы о том, как оформить Fan ID. Эта процедура требует в том числе подтверждения личности, посещения МФЦ. Всё это можно делать на Госуслугах, и достаточно быстро, но да, это процедура. Когда что-то новое вводится, конечно, это зачастую вызывает раздражение у людей. Мне это понятно. Но сегодня это требование времени, залог безопасности и комфорта на наших стадионах. Прошу отнестись к этому с пониманием. Со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы упростить процедуру. Она требует донастройки. Сбои были, я понимаю, но сейчас практически все сложности преодолены. Мы будем дополнительно устанавливать мобильные МФЦ около стадиона в день матча. Постараемся создать удобства получения Fan ID, раз уж такое решение состоялось и есть запрет на федеральном уровне посещения матчей без него. Но хочу обратиться к болельщикам: нужно, как говорят, любить футбол в себе, а не себя в футболе. Наш клуб крайне нуждается в поддержке в первом домашнем матче», – сказал Азаров в региональном эфире «Россия 24» (Самара).



Напомним, ранее стало известно о том, что самарские «Крылья Советов» сделали стоимость билетов на игру с московским «Торпедо» символической – восемь рублей. Матч третьего тура РПЛ состоится в воскресенье, 31 июля, в 17:30.