Гюндоган рассказал об особенности, которая характеризует игру Мане
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Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о переходе нападающего Садио Мане из «Ливерпуля» в «Баварию», а также высказался об активности мюнхенского клуба на трансферном рынке в летнее окно.
«У Садио есть особенность, которая характеризует всю его игру. Он никогда слишком не задумывается о том, что может сделать что-то не так. Он просто делает своё дело на самом высоком уровне. Так что я не беспокоюсь, что у него может что-то не получиться в «Баварии».
Я не ожидал такой активности от «Баварии» в летнее трансферное окно. Видимо, в Мюнхене решили внести изменения в состав. Но я уверен, что у «Баварии» будет очень мощная команда, как и каждый сезон», — приводит слова Гюндогана Sky Germany.
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