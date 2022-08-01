Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вагит Алекперов настаивает на назначении Хачатурянца главой «Спартака» вместо Федуна

Вагит Алекперов настаивает на назначении Хачатурянца главой «Спартака» вместо Федуна
Комментарии

На кандидатуре Ашота Хачатурянца на пост главы «Спартака» настаивает Вагит Алекперов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что известный предприниматель Леонид Федун сложит полномочия президента «Спартака», а вместо него руководить клубом будет экс-глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц.

Напомним, Ашот Хачатурянц занял пост исполняющего обязанности президента Российской Премьер-Лиги в начале осени 2021 года. В ноябре того же года он был официально утверждён в должности. Однако уже по окончании сезона-2021/2022 Хачатурянц покинул пост президента РПЛ.

Леонид Федун был президентом «Спартака» 18 лет. В минувшем сезоне красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.

Новость по теме
Источник: новым президентом «Спартака» станет Ашот Хачатурянц
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022