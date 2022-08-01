Вагит Алекперов настаивает на назначении Хачатурянца главой «Спартака» вместо Федуна

На кандидатуре Ашота Хачатурянца на пост главы «Спартака» настаивает Вагит Алекперов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Ранее стало известно, что известный предприниматель Леонид Федун сложит полномочия президента «Спартака», а вместо него руководить клубом будет экс-глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц.



Напомним, Ашот Хачатурянц занял пост исполняющего обязанности президента Российской Премьер-Лиги в начале осени 2021 года. В ноябре того же года он был официально утверждён в должности. Однако уже по окончании сезона-2021/2022 Хачатурянц покинул пост президента РПЛ.



Леонид Федун был президентом «Спартака» 18 лет. В минувшем сезоне красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.

Новость по теме Источник: новым президентом «Спартака» станет Ашот Хачатурянц