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Агуэро — о переходе Стерлинга в «Челси»: иногда «Ман Сити» принимает странные решения

Агуэро — о переходе Стерлинга в «Челси»: иногда «Ман Сити» принимает странные решения
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Бывший форвард «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро поделился мнением о переходе нападающего Рахима Стерлинга из стана «горожан» в «Челси».

«Я не понимаю продажу Стерлинга. Иногда руководство «Манчестер Сити» принимает странные решения. Конечно, есть решения, которые принимают игроки. Я всегда говорил, что ты должен быть там, где хочешь быть. Рахим раскрылся как большой талант. Я наблюдал за тем, как росло его стремление забивать голы и отдавать передачи. Он оказывал серьёзное влияние на команду», — приводит слова Агуэро Goal.com.

За время, проведённое в «Сити», Стерлинг в 337 матчах забил 131 гол и отдал 94 результативные передачи. В 2015 году он перешёл в стан «горожан» из «Ливерпуля».

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