Представитель Кругового отреагировал на слова Семака о нежелании отдавать игрока в аренду

Кирилл Ливанов, представитель защитника «Зенита» Данила Кругового, высказался о нежелании главного тренера клуба Сергея Семака отдавать игрока в аренду.

«Есть ли желание у Кругового уйти в аренду? Нужно понимать ситуацию полностью. Данил – игрок большого клуба, в котором есть конкуренция абсолютно на каждой позиции. Результат всегда приходит через большую работу, конкуренция с Дугласом сделала Кругового сильнее как на поле, так и ментально.



Круг — любимец болельщиков. Они, к слову, признали его лучшим российским футболистом минувшего сезона в составе «Зенита». Сергей Богданович рассчитывает на Данила, о чём он неоднократно говорил в интервью. Данил на 100% готов биться за город и за клуб, не вижу повода для разговоров об аренде на данном этапе», — сказал Ливанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.