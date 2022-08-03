Представитель Кругового отреагировал на слова Семака о нежелании отдавать игрока в аренду

Кирилл Ливанов, представитель защитника «Зенита» Данила Кругового, высказался о нежелании главного тренера клуба Сергея Семака отдавать игрока в аренду.
«Есть ли желание у Кругового уйти в аренду? Нужно понимать ситуацию полностью. Данил – игрок большого клуба, в котором есть конкуренция абсолютно на каждой позиции. Результат всегда приходит через большую работу, конкуренция с Дугласом сделала Кругового сильнее как на поле, так и ментально.
Круг — любимец болельщиков. Они, к слову, признали его лучшим российским футболистом минувшего сезона в составе «Зенита». Сергей Богданович рассчитывает на Данила, о чём он неоднократно говорил в интервью. Данил на 100% готов биться за город и за клуб, не вижу повода для разговоров об аренде на данном этапе», — сказал Ливанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 3 августа 2022
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