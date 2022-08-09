Александр Мостовой назвал цирком ситуацию с увольнением Сергея Юрана из «Химок»
Поделиться
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок». Ранее сегодня стало известно, что специалист отправлен в отставку. Его место должен занять Николай Писарев.
«Я в шоке вообще. Конечно, кажется, что это цирк. Вся эта ситуация немного театральная. Сначала убрали Черевченко, потом ни с того, ни с сего назначили Юрана, который вообще был в другой команде.
Сейчас в театральном стиле убирают Юрана и назначают Писарева — ещё одна театральная строка. Юрана убирают уже не в первый раз: это выглядит и смешно, и печально. Потом дают комментарии, что по общему согласию», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 9 августа 2022
-
17:19
-
17:15
-
17:06
-
16:55
-
16:52
-
16:38
-
16:27
-
16:26
-
16:11
-
16:03
-
15:53
-
15:52
-
15:39
-
15:30
-
15:27
-
15:11
-
14:58
-
14:52
-
14:50
-
14:50
-
14:41
-
14:28
-
14:22
-
14:16
-
14:14
-
14:11
-
14:01
-
13:54
-
13:47
-
13:31
-
13:18
-
13:17
-
13:14
-
13:12
-
13:11
Партнерский контент