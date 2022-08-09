Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой назвал цирком ситуацию с увольнением Сергея Юрана из «Химок»

Александр Мостовой назвал цирком ситуацию с увольнением Сергея Юрана из «Химок»
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок». Ранее сегодня стало известно, что специалист отправлен в отставку. Его место должен занять Николай Писарев.

«Я в шоке вообще. Конечно, кажется, что это цирк. Вся эта ситуация немного театральная. Сначала убрали Черевченко, потом ни с того, ни с сего назначили Юрана, который вообще был в другой команде.

Сейчас в театральном стиле убирают Юрана и назначают Писарева — ещё одна театральная строка. Юрана убирают уже не в первый раз: это выглядит и смешно, и печально. Потом дают комментарии, что по общему согласию», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Две отставки в РПЛ за один день! Почему «Химки» второй раз выгоняют Юрана? Две отставки в РПЛ за один день! Почему «Химки» второй раз выгоняют Юрана?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022