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Сергеев: разгромы могут убаюкать. Победа в тяжёлой борьбе с ЦСКА добавит «Зениту» эмоций

Сергеев: разгромы могут убаюкать. Победа в тяжёлой борьбе с ЦСКА добавит «Зениту» эмоций
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался по поводу победы своей команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1). Напомним, сине-бело-голубые добыли три очка благодаря голу новичка команды Густаво Мантуана на 85-й минуте игры.

«Соперник здорово играл. Мы доминировали в первом тайме, после перерыва пропустили гол, но дожали в концовке. Вообще, ЦСКА в этом сезоне очень хороший футбол показывает.

Нервировало ли то, что ЦСКА был выше нас в таблице? Наоборот, это стало дополнительной мотивацией. Мы потеряли очки в Химках, в Грозном, а тут дерби двух столиц. Конечно, мы настраивались побеждать.
Мы выигрывали, не смогли забить в начале второго тайма, а потом получили нелепый пенальти. Пришлось больше рисковать. Хорошо, что удалось забить второй мяч

Как повлияет на команду победа в тяжёлой борьбе после трёх лёгких разгромов? Прибавит эмоций. Когда дожимаешь соперника в концовке, их много, с ними ты идёшь дальше. Крупные победы могут убаюкать чуть-чуть, расслабить. На следующую игру у нас будет хороший настрой. Нужно выигрывать, чтобы выходить на первое место», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

«Зенит» подменили после перерыва. Но для победы над ЦСКА хватило чудо-удара новичка «Зенит» подменили после перерыва. Но для победы над ЦСКА хватило чудо-удара новичка
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