Артета мотивировал игроков «Арсенала», использовав лампочку во время собрания в раздевалке

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета необычным способом мотивировал команду перед матчем с «Брайтон энд Хоув Альбион», который прошёл в апреле 2022 года.



Специалист собрал игроков в круг в раздевалке, после чего взял лампочку, включил её и призвал своих футболистов создавать энергию и электричество. Этот эпизод попал в документальный фильм Amazon Prime «Всё или ничего».



«Томас Эдисон изобрёл лампочку. Я хочу увидеть команду, игроки которой связаны между собой, потому что лампочка сама по себе бесполезна. Я хочу видеть единую команду, которая сияет. Вы должны хотеть передать своему партнёру по команде свет, энергию, страсть. Вы одинаковы. Каждый из вас играет для этой связи. Что происходит дальше? Мы связываемся с 60 тыс. болельщиков, которые дают ещё больше энергии. В итоге это рождает электричество, которое через тепло создаёт свет и жизнь. Потому что иначе было бы чертовски темно, если бы тому парню не пришло в голову создать лампочку.



Я хочу, чтобы вы играли в такой же манере, потому что, насколько бы мы ни были хороши в целом, всё зависит от каждого из вас. Команду делает особенной связь её частей, и я хочу, чтобы вы это показали. Идите на поле, чёрт возьми, включите свет и играйте в футбол. Вперёд!» — сказал Артета команде.

Матч завершился поражением «Арсенала» со счётом 1:2.

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