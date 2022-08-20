Джикия прокомментировал голевую ошибку Умярова в матче с «Динамо»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ошибку партнёра по команде Наиля Умярова в матче 6-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1). Умяров неудачно сыграл на своей половине поля и организовал выход один на один для Константина Тюкавина. Тот свой шанс использовал.



«Момент с Умяровым — это это наша общая ошибка — не надо выделять фамилии. Конечно, важно поддержать. Выигрываем вместе и проигрываем вместе», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.

На 26-й минуте мяч срезался с ноги Наиля Умярова и попал точно к Константину Тюкавину, который сблизился со штрафной площадью и реализовал выход один на один с Александром Селиховым. На 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Динамо» Николо Моро за фол на Квинси Промесе.



«Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.