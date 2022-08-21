«Лидс Юнайтед» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 21 августа, в матче третьего тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Лидс Юнайтед» сыграет с «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Челси». Игру обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом.



В матчах первых туров чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» (2:1) и сыграл вничью с «Саутгемптоном» (2:2), а «Челси» оказался сильнее «Эвертона» (1:0) и сыграл вничью с «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:2. Лидером соревнований на данный момент является лондонский «Арсенал», набравший девять очков.



Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».