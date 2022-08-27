Геориеев – о Черчесове: это мой лучший тренер, с кем я когда-либо работал

Экс-хавбек «Терека» и «Амкара» Благой Георгиев поделился подробностями совместной работы с тренером Станиславом Черчесовым.
«Это мой лучший тренер, с кем я когда-либо работал. Он не только сильный тренер, но также мощный психолог и вообще топовый специалист, потому что умещал в себе все роли. Все команды, где он был, росли в качестве. Поэтому я не удивился, что сборная России с ним показала сильный результат на чемпионате мира. Продолжаю следить за его командами, недавно его «Ференцварош» выиграл 4:0 в Лиге Европы.
Было предложение от него, когда он уехал работать в Польшу. Мы с ним виделись в Москве, и я согласился, потому что тогда уже начались проблемы с «Рубином». Потом удалось договориться, чтобы я доиграл сезон в Казани. Но было приятно, что он помнит и зовёт даже в другие страны.
Последние 3-4 месяца не говорили с ним, но в целом мы постоянно на связи. Номер есть, всегда могу позвонить», — сказал Геориев в интервью Metarantings.ru.
Напомним, 58-летний специалист возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. 20 декабря прошлого года Черчесов возглавил венгерский футбольный клуб «Ференцварош» из Будапешта. Команда под его руководством оформила «золотой дубль», выиграв чемпионат Венгрии и Кубок страны. В активе Черчесова-тренера есть также победа в чемпионате и Кубке Польши с «Легией».
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