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Тен Хаг: хотим, чтобы Роналду остался в «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг: хотим, чтобы Роналду остался в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в очередной раз высказался о будущем форварда команды Криштиану Роналду. Специалист из Нидерландов заявил, что в клубе рассчитывают на 37-летнего португальца.

Роналду принял участие в матче 4-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:0). Нападающий вышел на поле на 68-й минуте, но не смог отметиться результативными действиями. После матча тен Хага спросили, провёл ли Роналду последний матч за «Манчестер Юнайтед».

«Мы строим планы вместе с ним. Поэтому мы хотим, чтобы Роналду остался. Это — наше желание», — цитирует тен Хага Sky Sports.

Во время нынешнего трансферного окна Роналду связывали с рядом европейских клубов. Утверждалось, что из-за непопадания в Лигу чемпионов Криштиану хочет покинуть команду.

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