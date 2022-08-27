Тен Хаг: хотим, чтобы Роналду остался в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в очередной раз высказался о будущем форварда команды Криштиану Роналду. Специалист из Нидерландов заявил, что в клубе рассчитывают на 37-летнего португальца.



Роналду принял участие в матче 4-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:0). Нападающий вышел на поле на 68-й минуте, но не смог отметиться результативными действиями. После матча тен Хага спросили, провёл ли Роналду последний матч за «Манчестер Юнайтед».



«Мы строим планы вместе с ним. Поэтому мы хотим, чтобы Роналду остался. Это — наше желание», — цитирует тен Хага Sky Sports.



Во время нынешнего трансферного окна Роналду связывали с рядом европейских клубов. Утверждалось, что из-за непопадания в Лигу чемпионов Криштиану хочет покинуть команду.

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