Радимов рассказал, что изменил мнение о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ

Главный тренер «Зенита‑2» Владислав Радимов рассказал, что изменил своё мнение по поводу перспектив «Спартака» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Изменил ли я мнение по поводу перспектив «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ? Да, разумеется. «Спартак» выглядит очень здорово. Исполнительское мастерство, плюс «Спартак» начал прессинговать, это выглядит очень впечатляюще и смотрибельно. Мы просто не знали, какой это тренер, но на практике видно, что он поставил неплохую игру. Но это только начало чемпионата, нужно смотреть дальше — особенно против сильных соперников. Команды ниже классом «Спартак» щёлкает, и это не может не радовать. Потому что в чемпионате появился, надеемся, конкурент для «Зенита», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

После семи туров «Спартак» занимает второе место в чемпионате России, набрав 16 очков. «Зенит», в свою очередь, возглавляет турнирный зачёт, записав в свой актив 17 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет со «Спартаком». Матч состоится 4 сентября.