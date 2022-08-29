Радимов рассказал, что изменил мнение о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ

Главный тренер «Зенита‑2» Владислав Радимов рассказал, что изменил своё мнение по поводу перспектив «Спартака» в нынешнем сезоне чемпионата России.
«Изменил ли я мнение по поводу перспектив «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ? Да, разумеется. «Спартак» выглядит очень здорово. Исполнительское мастерство, плюс «Спартак» начал прессинговать, это выглядит очень впечатляюще и смотрибельно. Мы просто не знали, какой это тренер, но на практике видно, что он поставил неплохую игру. Но это только начало чемпионата, нужно смотреть дальше — особенно против сильных соперников. Команды ниже классом «Спартак» щёлкает, и это не может не радовать. Потому что в чемпионате появился, надеемся, конкурент для «Зенита», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
После семи туров «Спартак» занимает второе место в чемпионате России, набрав 16 очков. «Зенит», в свою очередь, возглавляет турнирный зачёт, записав в свой актив 17 очков.
В следующем туре «Зенит» сыграет со «Спартаком». Матч состоится 4 сентября.
- 29 августа 2022
-
04:58
-
04:52
-
04:37
-
04:35
-
04:25
-
04:19
-
04:03
-
03:55
-
03:28
-
03:17
-
03:05
-
03:02
-
02:46
-
02:42
-
02:27
-
02:22
-
02:13
-
02:03
-
01:57
-
01:40
-
01:13
-
00:59
-
00:58
-
00:44
-
00:25
-
00:19
-
00:14
-
00:07
- 28 августа 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:56
-
23:50
-
23:48
-
23:44
-
23:28