Левандовски отреагировал на дубль в ворота «Вальядолида»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, забивший два гола в ворота «Вальядолида» в рамках матча 3-го тура Ла Лиги, отреагировал на исход данной игры.
Польский футболист выложил своё фото с празднованием гола в одну из социальных сетей, подписав его «Хороший вечер» и сопроводив различными эмодзи.
Напомним, «Барселона» разгромила «Вальядолид» со счётом 4:0. Помимо Левандовского, в матче по голу на свой счёт записали Педри и Серхи Роберто.
Напомним, Левандовски стал первым игроком сине-гранатовых в XXI веке, забившим четыре гола в трёх стартовых турах за команду. В прошлом туре Левандовски забил дважды в ворота «Реала Сосьедад» (4:1).
После трёх туров Ла Лиги «Барселона» набрала семь очков и занимает третье место в таблице, отставая от «Реала» на два очка.
Левандовски приветствует игроков «Барселоны»
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