Даниил Хлусевич: жеребьёвка Кубка России – хорошая!

Российский полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился эмоциями от жеребьёвки Кубка России.



«Жеребьевка Кубка России — хорошая! С большими клубами, как «Зенит», всегда приятно играть — это дерби. Пять матчей с «Зенитом» за год? Как для игрока — без разницы. А теряется ли интерес для болельщиков, не знаю», – приводит слова Хлусевича Sport24.



Столичный клуб попал в одну группу с «Зенитом, «Крыльями Советов» и «Факелом».



Вчера, 28 августа, завершился 7-й тур Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Перед играми в следующем туре команды лиги проведут матчи в Фонбет Кубке России. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Зенит» (17 очков). На втором месте расположился «Спартак» (16).

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