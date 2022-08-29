Хавбек «Оренбурга» — об 1:5 от «Локомотива»: неудовлетворительный результат

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о поражении команды от «Локомотива» (1:5) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Сложно что‑то говорить по игре. Результат известен, он неудовлетворительный для нас. «Локомотив» забил два быстрых гола, реализовал свои моменты. Если бы мы забили, игра могла сложиться иначе. У нас тоже были возможности, одну из них воплотили в гол», — приводит слова Оганесяна «Матч ТВ».
20-летний Оганесян арендован «Оренбургом» с правом выкупа у московского «Спартака». В шести матчах чемпионата России молодой полузащитник отдал результативную передачу.
«Оренбург» в семи турах набрал шесть очков и занимает в турнирной таблице 12-е место. В следующем туре команда Марцела Лички сыграет дома с «Химками».
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