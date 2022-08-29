Женская сборная России объявила состав на тренировочные сборы
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Пресс-служба женской сборной России объявила состав команды на тренировочные сборы, которые пройдут в Новогорске.
Состав женской сборной России:
Вратари: Диана Пономарёва, Виолетта Исайкина, Арина Таранченко, Кристина Алёшина.
Защитницы: Даниэла Басаева, Медея Жаркова, Валентина Смирнова, Владислава Буткевич, Анастасия Соколова, Юлия Плешкова, Мария Дурнова, Кристина Комиссарова, Елизавета Прохорченко, Полина Сёмина.
Полузащитницы: Ксения Олексюк, Маргарита Медведь, Татьяна Данилочкина, Яна Свистунова, Арина Шуба, Валерия Солодухина, Вероника Ермакова.
Нападающие: Любовь Овсянникова, Елена Шестернёва, Алёна Андреева, Анна Соловьёва.
5 сентября сборная проведёт контрольный матч с женской командой «Локомотива».
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