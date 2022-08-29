Женская сборная России объявила состав на тренировочные сборы

Пресс-служба женской сборной России объявила состав команды на тренировочные сборы, которые пройдут в Новогорске.

Состав женской сборной России:



Вратари: Диана Пономарёва, Виолетта Исайкина, Арина Таранченко, Кристина Алёшина.



Защитницы: Даниэла Басаева, Медея Жаркова, Валентина Смирнова, Владислава Буткевич, Анастасия Соколова, Юлия Плешкова, Мария Дурнова, Кристина Комиссарова, Елизавета Прохорченко, Полина Сёмина.



Полузащитницы: Ксения Олексюк, Маргарита Медведь, Татьяна Данилочкина, Яна Свистунова, Арина Шуба, Валерия Солодухина, Вероника Ермакова.



Нападающие: Любовь Овсянникова, Елена Шестернёва, Алёна Андреева, Анна Соловьёва.

5 сентября сборная проведёт контрольный матч с женской командой «Локомотива».