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Женская сборная России объявила состав на тренировочные сборы

Женская сборная России объявила состав на тренировочные сборы
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Пресс-служба женской сборной России объявила состав команды на тренировочные сборы, которые пройдут в Новогорске.

Состав женской сборной России:

Вратари: Диана Пономарёва, Виолетта Исайкина, Арина Таранченко, Кристина Алёшина.

Защитницы: Даниэла Басаева, Медея Жаркова, Валентина Смирнова, Владислава Буткевич, Анастасия Соколова, Юлия Плешкова, Мария Дурнова, Кристина Комиссарова, Елизавета Прохорченко, Полина Сёмина.

Полузащитницы: Ксения Олексюк, Маргарита Медведь, Татьяна Данилочкина, Яна Свистунова, Арина Шуба, Валерия Солодухина, Вероника Ермакова.

Нападающие: Любовь Овсянникова, Елена Шестернёва, Алёна Андреева, Анна Соловьёва.

5 сентября сборная проведёт контрольный матч с женской командой «Локомотива».

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