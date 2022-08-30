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Хавбек «Монако» Софьян Диоп перешёл в «Ниццу»

Хавбек «Монако» Софьян Диоп перешёл в «Ниццу»
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«Монако» на официальном сайте объявил о переходе 22-летнего полузащитника Софьяна Диопа в «Ниццу». Детали сделки не сообщаются.

«Монако» желает игроку удачи на этом новом этапе карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы монегасков.

Напомним, Диоп перешёл в «Монако» из «Ренна» летом 2018 года. В сезоне-2019/2020 французский футболист выступал за «Сошо» на правах аренды. Всего полузащитник провёл 105 официальных матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

«Монако» в четырёх матчах набрал пять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Лидером соревнований является «ПСЖ» (10).

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