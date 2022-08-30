Хавбек «Монако» Софьян Диоп перешёл в «Ниццу»

«Монако» на официальном сайте объявил о переходе 22-летнего полузащитника Софьяна Диопа в «Ниццу». Детали сделки не сообщаются.



«Монако» желает игроку удачи на этом новом этапе карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы монегасков.



Напомним, Диоп перешёл в «Монако» из «Ренна» летом 2018 года. В сезоне-2019/2020 французский футболист выступал за «Сошо» на правах аренды. Всего полузащитник провёл 105 официальных матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.



В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

«Монако» в четырёх матчах набрал пять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Лидером соревнований является «ПСЖ» (10).