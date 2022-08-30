Матч чемпионата Украины между «Шахтёром» и «Динамо» может пройти на стадионе «Вест Хэма»
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Матч чемпионата Украины между «Шахтёром» и «Динамо» может состояться в Лондоне на стадионе «Вест Хэма», сообщает украинский журналист Александр Денисов.
«Эта игра должна состояться на стадионе «Вест Хэма». Этот стадион может принять этот матч. Сейчас «Шахтер» и «Динамо» должны согласовать детали организации. Знаю, что переговоры с Луческу провёл Срна, и он согласился», – сказал Денисов на YouTube-канале.
Матч первого круга между «Шахтёром» и «Динамо» в рамках седьмого тура чемпионата Украины состоится 15 октября.
Напомним, «Шахтёр» стартовал в новом сезоне чемпионата Украины с ничьей с «Металлистом 1995» и победой над «Кривбасом». «Динамо», в свою очередь, в своём первом матче чемпионата Украины разгромно проиграло «Днепру-1» со счётом 0:3.
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