Матч чемпионата Украины между «Шахтёром» и «Динамо» может пройти на стадионе «Вест Хэма»

Матч чемпионата Украины между «Шахтёром» и «Динамо» может состояться в Лондоне на стадионе «Вест Хэма», сообщает украинский журналист Александр Денисов.

«Эта игра должна состояться на стадионе «Вест Хэма». Этот стадион может принять этот матч. Сейчас «Шахтер» и «Динамо» должны согласовать детали организации. Знаю, что переговоры с Луческу провёл Срна, и он согласился», – сказал Денисов на YouTube-канале.

Матч первого круга между «Шахтёром» и «Динамо» в рамках седьмого тура чемпионата Украины состоится 15 октября.

Напомним, «Шахтёр» стартовал в новом сезоне чемпионата Украины с ничьей с «Металлистом 1995» и победой над «Кривбасом». «Динамо», в свою очередь, в своём первом матче чемпионата Украины разгромно проиграло «Днепру-1» со счётом 0:3.