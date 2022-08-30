«Интер» спокойно взял три очка в матче с новичком Серии А «Кремонезе»

Сегодня, 30 августа, в матче 4-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Интер» принимал «Кремонезе». Встреча проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась победой хозяев — 3:1.



На 12-й минуте счёт открыл аргентинский полузащитник «Интера» Хоакин Корреа. Удвоил преимущество «нерадзурри» на 38-й минуте хавбек Николо Барелла, замкнувший кросс в исполнении Хакана Чалханоглу. Третий мяч в ворота соперника забил на 76-й минуте аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, на этот раз Барелла выступил в роли ассистента. Единственный мяч кремонцев в этой игре (90-я минута) на счету нигерийского нападающего Давида Окереке — 3:1.

Таким образом, после четырёх туров у миланцев девять очков, у кремонцев — ноль. В другой сегодняшней игре, состоявшейся ранее, будущие соперники этих команд победителя не выявили — 0:0. В следующем матче «Интер» сыграет в дерби с «Миланом», а «Кремонезе» — с «Сассуоло».