Агент хавбека «Пари НН» Калинского сообщил об интересе других клубов РПЛ к игроку

Дмитрий Чельцов, агент полузащитника клуба «Пари Нижний Новгород» Николая Калинского, рассказал об интересе к его подопечному со стороны клубов Российской Премьер-Лиги.



«Николай – один из лидеров своего клуба и, по моему мнению, один из лучших игроков РПЛ на своей позиции, один из лучших исполнителей стандартных положений. Он это доказывает второй сезон кряду.



Есть ли интерес от более статусных клубов? Интерес, конечно, есть. Не надо быть мегаэкспертом, чтобы увидеть его прогресс. Насколько я знаю, конкретных предложений в клуб не поступало. Сегодня он игрок «Пари НН». Калинский и его семья очень любят Нижний Новгород, и это взаимно. Коля долго шёл к РПЛ, сейчас он по-настоящему воплощает свою мечту и безмерно благодарен клубу и руководству за доверие и возможность играть на самом высоком уровне.



Есть такой тип футболистов, которые созревают чуть позже, и я не вижу в этом проблемы, Николай – настоящий профессионал и фанат своего дела, он будет только прибавлять и играть до 36–37 лет без потери качества. Я в этом уверен. Что будет дальше? Вопрос не ко мне, я всегда его поддержу в любой ситуации, называть его клиентом язык не поворачивается, он мой друг», — сказал Чельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Калинский стал лучшим бомбардиром «Нижнего» в сезоне-2021/2022. В восьми матчах сезона-2022/2023 Николай забил два гола и отметился четырьмя голевыми передачами во всех турнирах.

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