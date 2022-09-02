В «Баварии» подтвердили, что отказались подписывать Криштиану Роналду

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что мюнхенский клуб отказался подписывать контракт с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Он невероятно большая личность. Игрок, который оставил свой след в мире футбола в последние годы. Для нас он не был вариантом, потому что мы занимались другими подписаниями. Но вам не нужно его жалеть. Он великий футболист, который добился многого за последние годы», — приводит слова Салихамиджича Sky Sport Germany.

37-летний Роналду останется в «Манчестер Юнайтед» до окончания своего контракта летом 2023 года. Ранее сообщалось, что агент футболиста Жорже Мендеш искал своему клиенту команду, выступающую в Лиге чемпионов.

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