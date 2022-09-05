Моуринью — о поражении от «Удинезе»: лучше проиграть одну игру 4-0, чем четыре по 1-0

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Удинезе» со счётом 4:0 в матче 5-го тура итальянской Серии А.

«Трудный матч, сложный оппонент. Это команда, которая знает, как действовать в подобных встречах. Мы не могли вернуться в игру, потому что они хорошо справляются с таймингами матча, фолами, и если вы проигрываете, вы уже в беде. Мы хорошо начали благодаря Пауло Дибале, который, на мой взгляд, был лучшим на поле. При любой опасной атаке, которые мы не проводили, даже столб мог дать другой исход матча или даже заработать пенальти. Но когда вы проигрываете 4-0, вы не говорите об арбитре, это моё правило.

Такой исход ужасен для нас и болельщиков, но это жизнь. Завтра будет тренировка, в четверг – игра, давайте двигаться дальше. Лучше проиграть одну игру 4-0, чем четыре по 1-0», — сказал Моуринью на послематчевой пресс-конференции.

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