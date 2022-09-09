«Сегодня на поле была коррида». Луческу раскритиковал «Фенербахче» за грубую игру
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу остался недоволен грубой игрой футболистов «Фенербахче» (1:2) во время матча первого тура группового этапа Лиги Европы.
«Сегодня на поле была коррида. Вы знаете, что такое коррида? Лучше не проводить эту пресс-конференцию. У нас один игрок в больнице. У нашего голкипера повреждено колено. Ещё у одного игрока отравление. Мне пришлось выпускать игрока защитного плана на позицию центрфорварда. Это был не футбол.
На европейском уровне так не играют. Очень много нарушений правил со стороны «Фенербахче», а также симуляции. Очень агрессивный матч», — приводит слова Луческу официальный сайт украинского клуба.
В следующем туре Лиги Европы «Динамо» встретится с АЕКом.
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