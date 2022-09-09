Жезуш: очень уважаю Луческу, но они должны посмотреть статистику — сколько фолов совершили

Главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш ответил на слова наставника киевского «Динамо» Мирчи Луческу, который выразил недовольство грубой игрой турецкой команды в матче Лиги Европы.
«Я очень уважаю Луческу. Это имя в футболе, он доказал свои навыки как тренер. Однако я могу дать ему следующий совет: посмотреть статистику матча и увидеть, сколько фолов они совершили.
Наши соперники только к десятой минуте допустили восемь нарушений, а вратарь начал тянуть время уже на 25-й минуте. Такого в футболе быть не должно. Не знаю, так ли это в украинском футболе, но на столь высоком уровне так себя вести нельзя. Я не знаю, как он смотрел матч, но думаю, что он плохо его анализировал. Уважаю мнение Луческу, но не согласен с ним.
Моя команда боролась до конца, чтобы выиграть этот матч. «Динамо» же постоянно пыталось остановить игроков «Фенербахче» фолами, особенно в первые полчаса. Их вратарь постоянно тянул время, лежал на газоне. Это очень хороший голкипер — ни ему, ни киевскому «Динамо» не нужно вести себя таким образом. Важно уважать игру и болельщиков. У Луческу своё мнение, у меня – своё. Но когда он посмотрит статистику, то поймёт, что ошибается», – приводит слова Жезуша официальный сайт «Фенербахче».
Стамбульцы выиграли у «Динамо» матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы. На 35-й минуте Густаво Энрике вывел «Фенербахче» вперёд, на 63-й Виктор Цыганков сравнял счёт, а развязка наступила в компенсированное время, когда Миши Батшуайи принёс хозяевам победу.
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