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«МЮ» с Роналду проиграл на старте ЛЕ, Соболенко не прошла в финал US Open. Главное к утру

«МЮ» с Роналду проиграл на старте ЛЕ, Соболенко не прошла в финал US Open. Главное к утру
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«Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду в стартовом составе начал путь в Лиге Европы с домашнего поражения, белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в финал Открытого чемпионата США – 2022, а боец UFC Хамзат Чимаев стал главным ньюсмейкером прошедшей ночи. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал Сосьедад» переиграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.
  2. Белоруска Соболенко уступила Свёнтек и не смогла пройти в финал US Open.
  3. Боец UFC Хамзат Чимаев угодил в скандал. Он оказался замешан в массовой драке с участием 100 человек перед UFC 279.
  4. В России закрылось трансферное окно. «Чемпионат» провёл LIVE последнего дня переходов.
  5. Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.
  6. Гол Шипачёва за две секунды до конца овертайма принёс «Ак Барсу» победу над «Адмиралом».
  7. Грэм Поттер стал новым главным тренером «Челси».
  8. МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов.
  9. Матч Лиги Европы между «Ниццей» и «Кёльном» был отложен из-за столкновений фанатов.
  10. В УЕФА отреагировали на решение стран Балтии запретить въезд российским спортсменам.
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