«МЮ» с Роналду проиграл на старте ЛЕ, Соболенко не прошла в финал US Open. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду в стартовом составе начал путь в Лиге Европы с домашнего поражения, белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в финал Открытого чемпионата США – 2022, а боец UFC Хамзат Чимаев стал главным ньюсмейкером прошедшей ночи. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».