«МЮ» с Роналду проиграл на старте ЛЕ, Соболенко не прошла в финал US Open. Главное к утру
Поделиться
«Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду в стартовом составе начал путь в Лиге Европы с домашнего поражения, белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в финал Открытого чемпионата США – 2022, а боец UFC Хамзат Чимаев стал главным ньюсмейкером прошедшей ночи. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Реал Сосьедад» переиграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.
- Белоруска Соболенко уступила Свёнтек и не смогла пройти в финал US Open.
- Боец UFC Хамзат Чимаев угодил в скандал. Он оказался замешан в массовой драке с участием 100 человек перед UFC 279.
- В России закрылось трансферное окно. «Чемпионат» провёл LIVE последнего дня переходов.
- Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.
- Гол Шипачёва за две секунды до конца овертайма принёс «Ак Барсу» победу над «Адмиралом».
- Грэм Поттер стал новым главным тренером «Челси».
- МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов.
- Матч Лиги Европы между «Ниццей» и «Кёльном» был отложен из-за столкновений фанатов.
- В УЕФА отреагировали на решение стран Балтии запретить въезд российским спортсменам.
Комментарии
- 9 сентября 2022
-
10:04
-
09:53
-
09:52
-
09:50
-
09:44
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:50
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:31
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:46
-
06:00
-
05:43
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
03:54
-
03:38
-
03:21
-
03:07
-
02:44
-
02:43
-
02:26
Партнерский контент