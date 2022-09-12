Кордоба и Агаларов — самые подешевевшие игроки РПЛ в обновлении Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов Российской Премьер-Лиги.

Так, возглавил рейтинг самых подешевевших игроков РПЛ в последнем обновлении форвард «Краснодара» Джон Кордоба — он потерял в стоимости € 2 млн и теперь оценивается в € 13 млн.

Вторым самым подешевевшим футболистом РПЛ за последние несколько месяцев стал нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов. Его трансферная стоимость уменьшилась на € 1 млн и составляет на данный момент € 5 млн.

Третье место в списке самых подешевевших делят Адольфо Гайч из ЦСКА и Шамар Николсон из «Спартака» — их ценники понизились на € 0,5 млн.

Стоит отметить, что самыми подешевевшими футболистами РПЛ не только из последнего обновления, а за весь календарный 2022 год, стали Александр Максименко и Роман Зобнин из «Спартака». Вратарь красно-белых подешевел на € 6,5 млн, полузащитник — на € 5 млн.