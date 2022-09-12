Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Федотов: судья должен был выгонять футболиста «Ахмата» с поля

Игорь Федотов: судья должен был выгонять футболиста «Ахмата» с поля
Комментарии

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Павла Шадыханова на матче 9-го тура РПЛ «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород» (1:3).

«На 12-й минуте Шадыханов принял верное решение и назначил 11-метровый в ворота гостей за фол по неосторожности. Защитник не успел, выставил ногу, произошёл контакт, убрать ногу у него не получилось. Но грубая ошибка у Шадыханова всё-таки была — на 63-й минуте следовало показывать Швецу вторую жёлтую карточку и выгонять игрока «Ахмата» с поля — он сбил соперника», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Отметим, что пенальти, назначенный Шадыхановым за фол защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро на форварде «Ахмата» Лечи Садулаеве, не был реализован нападающим грозненцев Гамидом Агаларовым. Агаларов был впоследствии заменён в перерыве.

«Получается, это правило работает только для «Краснодара». Разбор судейства 9-го тура РПЛ «Получается, это правило работает только для «Краснодара». Разбор судейства 9-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022