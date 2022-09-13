Тухель может возглавить «Реал» в случае ухода Анчелотти следующим летом

Бывший наставник «Челси» Томас Тухель может возглавить мадридский «Реал» в случае ухода его нынешнего тренера Карло Анчелотти, сообщает Madrid Xtra со ссылкой на The Athletic.

По сведениям источника, переход на работу в испанский чемпионат является самым вероятным продолжением карьеры Томаса Тухеля, который может стать преемником Анчелотти.

Контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года. К этому времени итальянский тренер, как он сам сообщал ранее, планирует закончить свою карьеру.

Напомним, Томас Тухель был уволен с поста главного тренера «Челси» после поражения лондонского клуба в 1-м туре Лиги чемпионов от «Динамо» (Загреб). Анчелотти, в свою очередь, работает в «Реале» с 2021 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов УЕФА.

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