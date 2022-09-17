Президент «Торпедо» Геркус высказался о двух победах команды подряд

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус после матча 10-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0) поделился мнением о последних успехах команды.

«Все молодцы: все, кто был на поле и за полем. Вторая победа подряд — это отправная точка? Хочется в это верить. Другая самоотдача, другой уровень борьбы и взаимодействия. Новые игроки вливаются в коллектив и забивают голы.



Что мешало раньше показывать самоотдачу? Вы начинаете сразу искать какие-то чёрные стороны. Была адаптация, чего-то не хватало, тренеры не могли достучаться. Сейчас тренеры достучались — и вот пожалуйста. Не так просто играть на высшем уровне после ФНЛ. Это вы так думаете, что просто вышел и заиграл», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.