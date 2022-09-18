Каманцев объяснил, почему «Спартак» стал первым, с кем встречался судейский корпус РФС

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал информацию о встрече судейского корпуса с московским «Спартаком».

«Изначально публикации в СМИ, что со «Спартаком» мы встречались из-за какого-то негатива, — это ошибка. Это были лекции, которые читались всем клубам. Просто «Спартак» первым изъявил желание побеседовать с судейским корпусом — это было после момента в Грозном. И именно поэтому они были выбраны первыми. Почти всем клубам были прочитаны лекции. Все лекции готовятся индивидуально под каждый клуб: мы не приезжаем с одной и той же лекцией, а под клуб подбираются конкретные моменты, чтобы было больше вовлечения игроков в эти лекции», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.