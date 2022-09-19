«Эвертон» предложит новый контракт воспитаннику «Арсенала» Айуоби

Нападающий «Эвертона» Алекс Айуоби в ближайшее время должен подписать новый контракт с клубом. «Ириски» уже начали переговоры по соглашению с 26-летним нигерийским футболистом. Об этом сообщает The Athletic.

Айуоби — воспитанник лондонского «Арсенала». В «Эвертон» футболист перешёл в 2019 году за € 30,4 млн. В 104 матчах за команду Алекс забил семь голов и отдал девять результативных передач. Действующее соглашение между сторонами истекает через два сезона.



В бытность игроком «Арсенала» Айуоби выиграл в Англии Кубок и два Суперкубка страны. Это единственные трофеи в карьере нигерийского футболиста, на счету которого 58 матчей в составе национальной сборной.

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