«Мне больно от того, что он не позвонил. У меня нет с ним проблем». Яго Аспас — об Энрике

Нападающий «Сельты» Яго Аспас прокомментировал свой невызов в сборную Испании.

«Мне больно от того, что я не поехал в расположение сборной, но я упорный и не собираюсь опускать руки. Если бы у меня не было бы шансов поехать на чемпионат мира в Катар, я бы не пытался бороться в составе «Сельты» каждую неделю. Я постараюсь сделать всё возможное.



Будет хорошо, если Луис Энрике внесёт меня в заключительный список на ЧМ, но мне платят за то, чтобы я играл за «Сельту». Я хорошо закончил прошлый сезон, и мне больно от того, что Энрике не позвонил мне. Надежда — последнее, что вы теряете. У вас всегда есть эта мысль.

Мой невызов в сборную связан исключительно с футболом? Я хочу в это верить. У меня никогда не было проблем с Энрике», — приводит слова Аспаса Cadena Ser.

Видеообзор. Дубль Аспаса помог «Сельте» разгромить «Кадис» в 4-м туре Ла Лиги:

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