Сергей Юран прокомментировал недопуск сборной России на Евро-2024

Российский футбольный тренер Сергей Юран отреагировал на недопуск сборной России на Евро-2024.

«Решение УЕФА не удивило — оно было предсказуемо. Если нам на чемпионат мира не разрешили, то и с Евро ситуация была предсказуема. Конечно, меня расстраивает это решение, потому что спорт должен быть вне политики. Понятно, что это наоборот, к сожалению.



Как спортсмен в прошлом понимаю, что парни готовятся и хотят принять участие. Футболисты не молодеют. В этом плане я понимаю ребят, которые хотят попасть. В ближайшие годы не попадают, но, надеюсь, на следующий чемпионат Европы и мира поедут. Многие готовятся к этому.



Я был на чемпионатах Европы и мира — это праздник, который не передать словами. Расстроился, что парни не поедут, потому что они не почувствуют эти эмоции — это печально. Но жизнь продолжается. Здесь не нужно опускать руки и голову пеплом посыпать. Сборная есть и играет контрольные матчи. В любом случае это закончится, и мы вернёмся на международную арену.



По поводу решения УЕФА я иллюзий не питал. Очень было сложно, чтобы нам разрешили участвовать в отборе. Надо смотреть вперёд. Самое главное — не опускать руки. Ситуация рано или поздно поменяется. Руководство РФС — молодцы: они пытаются отстаивать интересы страны, футбола и парней. Самое главное, чтобы у футболистов не было: а зачем ехать, ведь нигде не участвуем? Всё будет хорошо», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.