«Бавария» и «Челси» не смогут подписать Кейна, Гарри продлит контракт с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн счастлив продолжить выступление в английской команде под руководством Антонио Конте и намерен продлить контракт. Форвард откажется от предложений мюнхенской «Баварии» и «Челси», которые интересуются его приобретением. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ранее появилась информация, что «Бавария» выбрала нападающего лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна своей приоритетной целью в будущее летнее трансферное окно. При этом сам Кейн также не против присоединиться к мюнхенскому клубу.
29-летний Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне в семи матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) нападающий забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между Кейном и «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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