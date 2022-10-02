«Я им доволен». Главный тренер «Зенита» высказался об игре Клаудиньо в игре с «Ростовом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Ростовом» со счётом 3:1 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал выступление своего атакующего полузащитника Клаудиньо, который отдал голевую передачу во встрече.
«Клаудиньо? Я им доволен. По движению, желанию и качеству он смотрелся неплохо. Возможно, не в самой хорошей форме, но в целом всё на хорошем уровне», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
После этой встречи «Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», у которого в активе 22 набранных очка, расположился на третьем месте российского чемпионата. На втором находится московский ЦСКА — у армейцев 23 очка по итогам 11 встреч.
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