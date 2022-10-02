Сергей Семак высказался о заменах в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Ростовом» со счётом 3:1 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал замены, сделанные после первого тайма.

«В первом тайме «Ростов» лучше выходил из-под нашего прессинга. Ваня [Сергеев] в прессинге острее, быстрее. Матео [Кассьерра] не так долго находится в команде. Что касается Далера [Кузяева], то он тоже лучше понимает, что мы хотим. Они хорошо вышли и усилили игру», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой встречи «Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», у которого в активе 22 набранных очка, расположился на третьем месте российского чемпионата. На втором находится московский ЦСКА — у армейцев 23 очка по итогам 11 встреч.