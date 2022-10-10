«Будем надеяться на успех». В «Спартаке» поделились ожиданиями от матча с ЦСКА
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Председатель совета директоров московского «Спартака» Александр Матыцын поделился ожиданиями от встречи 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арен» 16 октября.
«Давайте не будем прогнозировать, это не так просто сделать. Будем надеяться на успех», — приводит слова Матыцына ТАСС.
«Спартак» после 12 туров чемпионата России набрал 25 очков и занимает в турнирной таблице третье место. В минувшем туре команда Гильермо Абаскаля обыграла «Крылья Советов» со счётом 5:2. У ЦСКА в активе 24 очка и четвёртое место в турнирной таблице. В минувшем туре команда Владимира Федотова сыграла вничью с «Динамо» (1:1) в московском дерби.
7 фактов: Леонид Федун в «Спартаке». Видеоролик:
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