Данил Глебов рассказал о задачах «Ростова» на сезон

Российский полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился задачами команды на текущий сезон Российской Премьер-Лиги.
«Понятно, что смотрим всё. Приятно, что находимся на втором месте, но пара неудачных игр может отбросить тебя вниз. Задача — побеждать в каждой игре. Что чувствую, когда «Зенит» теряет очки в Воронеже? Ничего. Ну потеряли и потеряли, ничего страшного. «Факел» — молодцы, сыграли вничью с «Зенитом» дома, но мы больше отталкиваемся от своей игры», – приводит слова Глебова «Матч ТВ».
9 октября завершился 12-й тур в Российской Премьер-Лиге. На первой строчке остаётся «Зенит» (30 очков), который в этом туре сыграл вничью с «Факелом» (1:1) в гостях. В тройку лучших команд лиги входят также «Ростов», одержавший волевую победу над «Краснодаром» (3:2), и «Спартак», разгромивший «Крылья Советов» (5:2). У обеих команд по 25 очков.
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